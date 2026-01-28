Рейтинг@Mail.ru
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
11:26 28.01.2026 (обновлено: 14:46 28.01.2026)
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщила пресс-служба ЦСП. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии

ЦСП опубликовал итоговый список из 13 россиян, которые выступят на Олимпиаде

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщила пресс-служба ЦСП.
Так, приглашение на ОИ-2026 получили:
— фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
— лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
— ски-альпинист Никита Филиппов;
— шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
— конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
— саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
— горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.
