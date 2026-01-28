https://ria.ru/20260128/olimpiada-2070720312.html
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщила пресс-служба ЦСП. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
ЦСП опубликовал итоговый список из 13 россиян, которые выступят на Олимпиаде