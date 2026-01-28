Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль

"В начале второго сета я почувствовал, что с правой ногой что-то не так. Я продолжил играть, потому что играл действительно очень хорошо. Но я чувствовал, что боль усиливается и проблема не проходит. Когда я снова начал играть после медицинского перерыва, уровень боли становился все выше и выше. Тут больше нечего сказать", - сказал Музетти на пресс-конференции.