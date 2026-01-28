Рейтинг@Mail.ru
Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль
12:44 28.01.2026
Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль
Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль
теннис
спорт
австралия
сша
australian open
новак джокович
янник синнер
австралия
сша
спорт, австралия, сша, australian open, новак джокович, янник синнер
Теннис, Спорт, Австралия, США, Australian Open, Новак Джокович, Янник Синнер
Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль

Музетти заявил, что во втором сете матча с Джоковичем играл через боль

© Соцсети ATPЛоренцо Музетти
Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети ATP
Лоренцо Музетти . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что во втором сете четвертьфинального матча против серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии играл через боль.
В среду посеянный под четвертым номером Джокович пробился в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема после травмы Музетти (5-й номер посева), который выиграл первые два сета со счетом 6:4, 6:3 и отказался от продолжения борьбы в третьей партии.
"В начале второго сета я почувствовал, что с правой ногой что-то не так. Я продолжил играть, потому что играл действительно очень хорошо. Но я чувствовал, что боль усиливается и проблема не проходит. Когда я снова начал играть после медицинского перерыва, уровень боли становился все выше и выше. Тут больше нечего сказать", - сказал Музетти на пресс-конференции.
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между вторым сеяным итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open
28 января, 10:10
 
ТеннисСпортАвстралияСШАAustralian OpenНовак ДжоковичЯнник Синнер
 
