Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что во втором сете четвертьфинального матча против серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии играл через боль.
В среду посеянный под четвертым номером Джокович пробился в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема после травмы Музетти (5-й номер посева), который выиграл первые два сета со счетом 6:4, 6:3 и отказался от продолжения борьбы в третьей партии.
Australian Open ATP
28 января 2026 • начало в 07:40
Завершен
2 : 06:46:31:3
"В начале второго сета я почувствовал, что с правой ногой что-то не так. Я продолжил играть, потому что играл действительно очень хорошо. Но я чувствовал, что боль усиливается и проблема не проходит. Когда я снова начал играть после медицинского перерыва, уровень боли становился все выше и выше. Тут больше нечего сказать", - сказал Музетти на пресс-конференции.
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между вторым сеяным итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.