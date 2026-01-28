https://ria.ru/20260128/muzetti-2070702858.html
Музетти из-за травмы снялся с матча 1/4 финала Australian Open с Джоковичем
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Соперник посеянного под четвертым номером Джоковича итальянец Лоренцо Музетти (5-й номер посева) из-за травмы отказался от продолжения борьбы по ходу матча. Он выиграл два первых сета - 6:4, 6:3. В третьем сете Джокович вел со счетом 3:1.
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.