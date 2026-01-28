Рейтинг@Mail.ru
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 28.01.2026 (обновлено: 16:22 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/monson-2070799159.html
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что не собирается смотреть Олимпийские игры в Италии из-за усеченного допуска российских... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T16:17:00+03:00
2026-01-28T16:22:00+03:00
спорт
аделия петросян
савелий коростелев
дарья непряева
центр спортивной подготовки сборных команд
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013791950_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_41d8371a132b878c1f07df2e9318c6bf.jpg
https://ria.ru/20260128/kozhevnikov-2070790194.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013791950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_350907f8d92eef2bd32bc1904b39e55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, савелий коростелев, дарья непряева, центр спортивной подготовки сборных команд, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Аделия Петросян, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Центр спортивной подготовки сборных команд, Зимние Олимпийские игры 2026
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду

Монсон заявил, что не собирается смотреть Олимпиаду в Италии из-за ее фейковости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джефф Монсон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что не собирается смотреть Олимпийские игры в Италии из-за усеченного допуска российских спортсменов.
Ранее стриминговый сервис Okko получил эксклюзивные права на показ в России зимней Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо. Онлайн-платформа стала официальным вещателем соревнований на территории страны.
«

"Я очень интересуюсь спортом. Я спортсмен. Я всю жизнь был спортсменом и люблю смотреть спортивные соревнования. Однако это мероприятие, за которым я собирался следить, я решил бойкотировать. Я не буду его смотреть, не буду следить за ним в новостях, потому что российским спортсменам не разрешено участвовать. Это не настоящая Олимпиада, это фейковая Олимпиада, это спортивное мероприятие, спонсируемое Соединенными Штатами. А ведь Олимпиада должна объединять - даже флаг, пять колец означают пять континентов, пять частей света, именно это они и символизируют. И при этом одна из самых больших стран в мире и одна из сильнейших спортивных держав не допускается к участию", - сказал Монсон.

«

"Поэтому я не хочу смотреть Олимпиаду, хотя американские спортсмены к этому не имеют никакого отношения, как и спортсмены из любых других стран - они не несут ответственности за ужасные действия своих государств. Проводить олимпийский хоккейный турнир без России - абсурд. Россия выиграла больше олимпийских золотых медалей по хоккею, чем любая другая страна, и ей не разрешают выставить команду. Это безумие. Там есть Швейцария - вы серьезно? Это смешно", - отметил Монсон.

В среду пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России сообщила, что тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Приглашение на ОИ-2026 получили: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Кожевников заявил, что не будет смотреть ОИ из-за дискриминации россиян
28 января, 15:43
 
СпортАделия ПетросянСавелий КоростелевДарья НепряеваЦентр спортивной подготовки сборных командЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала