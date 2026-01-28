Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду

«

"Я очень интересуюсь спортом. Я спортсмен. Я всю жизнь был спортсменом и люблю смотреть спортивные соревнования. Однако это мероприятие, за которым я собирался следить, я решил бойкотировать. Я не буду его смотреть, не буду следить за ним в новостях, потому что российским спортсменам не разрешено участвовать. Это не настоящая Олимпиада, это фейковая Олимпиада, это спортивное мероприятие, спонсируемое Соединенными Штатами. А ведь Олимпиада должна объединять - даже флаг, пять колец означают пять континентов, пять частей света, именно это они и символизируют. И при этом одна из самых больших стран в мире и одна из сильнейших спортивных держав не допускается к участию", - сказал Монсон.