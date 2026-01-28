https://ria.ru/20260128/makhmudov-2070865656.html
"Устрою настоящую войну": Махмудов рассказал о настрое перед боем с Фьюри
"Устрою настоящую войну": Махмудов рассказал о настрое перед боем с Фьюри - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Устрою настоящую войну": Махмудов рассказал о настрое перед боем с Фьюри
Российский боксер Арсланбек Махмудов заявил о намерении оглушительно победить бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский боксер Арсланбек Махмудов заявил о намерении оглушительно победить бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри.
Поединок состоится 11 апреля. Этот бой станет для Фьюри первым после завершения карьеры, о котором он заявил в январе 2025 года.
"Я очень жду этой возможности. Я выйду на бой с желанием устроить настоящую войну. Тайсон Фьюри был великим чемпионом. Я буду готов как никогда покинуть ринг с оглушительной победой", - приводит слова Махмудова Sky Sports.
Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал межконтинентальный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и два поражения.
37-летний Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету британца 34 победы, два поражения и одна ничья.