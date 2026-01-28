"Устрою настоящую войну": Махмудов рассказал о настрое перед боем с Фьюри

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский боксер Арсланбек Махмудов заявил о намерении оглушительно победить бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Поединок состоится 11 апреля. Этот бой станет для Фьюри первым после завершения карьеры, о котором он заявил в январе 2025 года.

"Я очень жду этой возможности. Я выйду на бой с желанием устроить настоящую войну. Тайсон Фьюри был великим чемпионом. Я буду готов как никогда покинуть ринг с оглушительной победой", - приводит слова Махмудова Sky Sports.

Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал межконтинентальный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и два поражения.