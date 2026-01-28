Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга"

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал белорусским биатлонистам, успешно выступившим на этапе Кубка Содружества в "Раубичах", "допинг" в виде сала, хлеба и напитков, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Сборная Белоруссии - 1 25 января одержала победу в смешанной эстафете четыре по шесть километров на четвертом этапе Кубка Содружества, который прошел в расположенном под Минском центре зимних видов спорта "Раубичи". Угощения от Лукашенко спортсменам в "Раубичи" передала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только такой (в виде сала, хлеба и напитков - ред.)", - сказала Эйсмонт на размещенной в канале видеозаписи.
Биатлонисты поблагодарили белорусского лидера за угощение и внимание, которое он уделяет биатлону республики.
Лукашенко 20 января рассказал, как передает хлеб и сало хоккеистам команды "Динамо-Минск".