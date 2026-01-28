Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
11:34 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/lukashenko-2070722509.html
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга"
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал белорусским биатлонистам, успешно выступившим на этапе Кубка Содружества в "Раубичах", "допинг" в виде сала,... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T11:34:00+03:00
2026-01-28T11:34:00+03:00
биатлон
белоруссия
александр лукашенко
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20260125/biatlon-2070182680.html
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
белоруссия, александр лукашенко, спорт
Биатлон, Белоруссия, Александр Лукашенко, Спорт
Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало в качестве "допинга"

Лукашенко передал белорусским биатлонистам сало и хлеб в качестве допинга

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал белорусским биатлонистам, успешно выступившим на этапе Кубка Содружества в "Раубичах", "допинг" в виде сала, хлеба и напитков, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Сборная Белоруссии - 1 25 января одержала победу в смешанной эстафете четыре по шесть километров на четвертом этапе Кубка Содружества, который прошел в расположенном под Минском центре зимних видов спорта "Раубичи". Угощения от Лукашенко спортсменам в "Раубичи" передала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только такой (в виде сала, хлеба и напитков - ред.)", - сказала Эйсмонт на размещенной в канале видеозаписи.
Биатлонисты поблагодарили белорусского лидера за угощение и внимание, которое он уделяет биатлону республики.
Лукашенко 20 января рассказал, как передает хлеб и сало хоккеистам команды "Динамо-Минск".
Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Команда Смольских победила в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества
25 января, 15:25
 
БиатлонБелоруссияАлександр ЛукашенкоСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала