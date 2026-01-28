Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). В составе "Юты" шайбы забросили Сандис Вилманис (23-я минута), Коул Швиндт (30), российский защитник Михаил Сергачев (52) и Барретт Хэйтон (60). У хозяев площадки отличились Ник Шмальц (16), Шон Дурзи (24) и Картер Верхаг (60).
Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 19. Нападающий "Маммот" Даниил Бут нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.
"Флорида" потерпела первое поражение после трех побед подряд. "Юта" одержала шестую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
