Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). В составе "Юты" шайбы забросили Сандис Вилманис (23-я минута), Коул Швиндт (30), российский защитник Михаил Сергачев (52) и Барретт Хэйтон (60). У хозяев площадки отличились Ник Шмальц (16), Шон Дурзи (24) и Картер Верхаг (60).