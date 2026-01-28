Рейтинг@Mail.ru
Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Хоккей
 
05:49 28.01.2026
Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского
Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского
Хоккеисты "Юты Маммот" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T05:49:00+03:00
2026-01-28T05:49:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
флорида пантерз
юта маммот
михаил сергачев
сергей бобровский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Юта Маммот, Михаил Сергачев, Сергей Бобровский
Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" Бобровского

Гол Сергачева помог "Юте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Юты Маммот" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
3 : 4
Юта
22:52 • Сандис Вилманис
29:55 • Коул Швиндт
59:44 • Картер Верхаг
(Сэм Беннетт, Брэд Маршанд)
15:46 • Ник Шмальц
23:46 • Шон Дурци
(Джек Макбэйн, Майкл Карконе)
51:05 • Михаил Сергачев
(Шон Дурци)
59:04 • Барретт Хэйтон
(Кевин Штенлунд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). В составе "Юты" шайбы забросили Сандис Вилманис (23-я минута), Коул Швиндт (30), российский защитник Михаил Сергачев (52) и Барретт Хэйтон (60). У хозяев площадки отличились Ник Шмальц (16), Шон Дурзи (24) и Картер Верхаг (60).
Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 19. Нападающий "Маммот" Даниил Бут нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.
"Флорида" потерпела первое поражение после трех побед подряд. "Юта" одержала шестую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Флорида ПантерзЮта МаммотМихаил СергачевСергей Бобровский
 
