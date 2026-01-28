Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
Баскетбол
Баскетбол
 
20:32 28.01.2026
Касаткин поделился эмоциями от возвращения на паркет
Касаткин поделился эмоциями от возвращения на паркет - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Касаткин поделился эмоциями от возвращения на паркет
Баскетболист красноярского "Енисея" Даниил Касаткин признался, что безумно рад вновь выйти на площадку после возвращения в Россию. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Касаткин поделился эмоциями от возвращения на паркет

Касаткин рассказал, что безумно счастлив вновь находиться на паркете

Баскетболист Даниил Касаткин
Баскетболист Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Баскетболист красноярского "Енисея" Даниил Касаткин признался, что безумно рад вновь выйти на площадку после возвращения в Россию.
В среду Касаткин провел свой дебютный матч за "Енисей", в котором команда в чемпионате Единой лиги ВТБ проиграла дома ЦСКА (66:79). Форвард за почти 27 минут на паркете набрал 12 очков, совершил 4 подбора и сделал по 2 передачи и перехвата.
"Эмоции потрясающие. Вернуться, заниматься любимым делом очень классно, я безумно счастлив. Мечтал об этом последние шесть месяцев, поэтому мечта сбылась. Неважно, в каком я сейчас состоянии, как я сыграл. Важен сам факт, что я вернулся, занимаюсь тем, что я люблю. Счастлив находиться на паркете", - приводит слова Касаткина Telegram-канал "Енисея".
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
В январе стало известно, что спортсмен был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ. "Енисей" 13 января объявил о заключении контракта с 27-летним форвардом до конца сезона-2026/27.
Баскетбол
 
