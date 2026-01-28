Рейтинг@Mail.ru
Возвращенный в Россию баскетболист Касаткин дебютировал за "Енисей"
Баскетбол
 
16:21 28.01.2026 (обновлено: 17:18 28.01.2026)
Возвращенный в Россию баскетболист Касаткин дебютировал за "Енисей"
Возвращенный в Россию баскетболист Касаткин дебютировал за "Енисей"
спорт, россия, сша, франция, даниил касаткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), енисей (красноярск, ж), единая лига втб, цска
Баскетбол, Спорт, Россия, США, Франция, Даниил Касаткин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Енисей (Красноярск, ж), Единая Лига ВТБ, ЦСКА
Даниил Касаткин
Даниил Касаткин
Фото : Единая лига ВТБ
Даниил Касаткин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Возвращенный в Россию форвард Даниил Касаткин дебютировал за красноярский баскетбольный клуб "Енисей", выйдя на площадку чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.
"Енисей" принимает ЦСКА в Красноярске в среду. Касаткин вышел на паркет в первой четверти матча.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
В январе стало известно, что спортсмен был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье*, который был помилован указом президента РФ. "Енисей" 13 января объявил о заключении контракта с 26-летним форвардом до конца сезона-2026/27.
* Признан иностранным агентом в России
Егор Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен
22 января, 17:05
 
Баскетбол Спорт Россия США Франция Даниил Касаткин Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Енисей (Красноярск, ж) Единая Лига ВТБ ЦСКА
 
