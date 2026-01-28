Рейтинг@Mail.ru
Возвращенный в Россию Касаткин попал в заявку "Енисея" на матч с ЦСКА
Баскетбол
 
12:34 28.01.2026 (обновлено: 12:35 28.01.2026)
Возвращенный в Россию Касаткин попал в заявку "Енисея" на матч с ЦСКА
Возвращенный в Россию Касаткин попал в заявку "Енисея" на матч с ЦСКА
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Возвращенный в Россию баскетболист Даниил Касаткин попал в заявку красноярского "Енисея" на матч чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба.
В январе стало известно, что спортсмен был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ. "Енисей" 13 января объявил о заключении контракта с 26-летним форвардом до конца сезона-2026/27. Матч с ЦСКА пройдет в среду в Красноярске и начнется в 15:30 мск.
«
"На данный момент Даниил находится не в оптимальной физической форме, и это понятно, ведь он долгое время не имел игровой практики. Мы приложим все усилия, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Сейчас он не может быть на одном физическом уровне со всеми, но Даниил может играть более конструктивно и креативно, чем наши молодые игроки. Чтобы избежать риска травмы, мы будем осторожно вводить его в тренировочный и игровой процесс. Даниил привык работать на высоком уровне, но сейчас ему не хватает физических кондиций для поддержания агрессивного ритма в защите", - сказал главный тренер "Енисея" Йовица Арсич.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Освобожденный из парижской тюрьмы Касаткин стал игроком "Енисея"
13 января, 14:19
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
