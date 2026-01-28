Возвращенный в Россию Касаткин попал в заявку "Енисея" на матч с ЦСКА

«

"На данный момент Даниил находится не в оптимальной физической форме, и это понятно, ведь он долгое время не имел игровой практики. Мы приложим все усилия, чтобы помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Сейчас он не может быть на одном физическом уровне со всеми, но Даниил может играть более конструктивно и креативно, чем наши молодые игроки. Чтобы избежать риска травмы, мы будем осторожно вводить его в тренировочный и игровой процесс. Даниил привык работать на высоком уровне, но сейчас ему не хватает физических кондиций для поддержания агрессивного ритма в защите", - сказал главный тренер "Енисея" Йовица Арсич.