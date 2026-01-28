Рейтинг@Mail.ru
В Италии во время Олимпиады будут работать американские агенты ICE
18:15 28.01.2026 (обновлено: 19:14 28.01.2026)
В Италии во время Олимпиады будут работать американские агенты ICE
В Италии во время Олимпиады будут работать американские агенты ICE
В Италии во время Олимпиады будут работать американские агенты ICE

РИМ, 28 янв - РИА Новости. Представители американских ведомств, включая следственное управление иммиграционной и таможенной полиции (ICE), будут задействованы в период проведения в Милане-Кортине зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США, сообщило МВД Италии.
Ранее о приезде сотрудников ICE на Олимпиаду сообщил президент области Ломбардия Аттилио Фонтана. По его словам, они будут находиться в Италии для обеспечения безопасности вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря страны Марко Рубио. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что сотрудники ICE займутся обеспечением безопасности американской делегации и не будут работать на улице. Он также отметил, что ситуация вокруг приезда сотрудников ICE приобрела эмоциональную окраску.
"Для подготовки к Олимпийским играм в Милане-Кортине американские власти, помимо прочих ведомств, привлекут к работе следственное управление по вопросам внутренней безопасности ICE, не являющееся оперативным подразделением агентства, и что их аналитики будут работать исключительно в своих дипломатических представительствах, а не на местах", - говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Опрос
Вы будете следить за Олимпиадой?
Проголосовали:10496
28 января, 12:21
Как сообщило МВД по итогам встречи министра Маттео Пьянтедози и посла США в Италии Тилмана Фертитты, в рамках проведения Олимпиады США создадут собственный оперативный центр в генеральном консульстве в Милане, где будут присутствовать представители задействованных в мероприятии американских ведомств.
Итальянское ведомство подчеркнуло, что следователи управления внутренней безопасности не будут представлены оперативным персоналом, как те, кто занимается иммиграционным контролем в США, а будут состоять из работников, специализирующихся исключительно на расследованиях. Они не будут иметь обязанностей в Италии и, в первую очередь, будут отвечать за использование собственных баз данных и оказание поддержки другим заинтересованным сторонам.
"Все операции по обеспечению безопасности на территории Италии, как и всегда, остаются под исключительной ответственностью и под руководством итальянских властей", - сообщило министерство.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду
28 января, 16:17
 
Италия США Зимние Олимпийские игры 2026
 
