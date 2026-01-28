https://ria.ru/20260128/ignatev-2070781125.html
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости экс-наставник... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище
Борис Игнатьев будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище