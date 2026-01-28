Рейтинг@Mail.ru
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище
Футбол
 
15:02 28.01.2026
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости экс-наставник... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026
Новости
борис игнатьев, юрий семин
Футбол, Борис Игнатьев, Юрий Семин
Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище

Борис Игнатьев будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорис Игнатьев
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости экс-наставник столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
"Похороны пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище", - сказал Семин.
Бывший тренер сборной команды России Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Тренировал миллионеров за $500": неизвестные истории о тренере Игнатьеве
27 января, 15:52
 
ФутболБорис ИгнатьевЮрий Семин
 
