Бориса Игнатьева похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости экс-наставник столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.