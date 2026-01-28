Тайсон Фьюри вернется на ринг и проведет бой против россиянина

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри в соцсетях объявил, что проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова 11 апреля.
Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, однако в июле председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что британский боксер вернется на ринг.
«
"Ну что, это официально, я возвращаюсь и буду делать то, что люблю", - написал 37-летний Фьюри в Instagram*, пообещав, что это будет "нечто грандиозное".
Как сообщил Турки Аль аш-Шейх у себя в соцсети X, бой пройдет в Великобритании.
Фьюри начал профессиональную карьеру в 2008 году. Владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету британца 34 победы, два поражения и одна ничья.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
