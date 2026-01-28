Основной вратарь "Ванкувера" снова выбыл до конца сезона

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генеральный менеджер хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" Патрик Альвин сообщил, что американский вратарь Тэтчер Демко не будет играть до конца сезона из-за операции на бедре.

"Демко выбыл из строя до конца сезона. На следующей неделе Тэтчеру предстоит операция из-за травмы, не связанной с той, из-за которой он пропустил прошлый сезон. После реабилитации он будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре", - приводятся слова Альвина на сайте клуба НХЛ.