Основной вратарь "Ванкувера" снова выбыл до конца сезона
28.01.2026
Основной вратарь "Ванкувера" снова выбыл до конца сезона
Генеральный менеджер хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" Патрик Альвин сообщил, что американский вратарь Тэтчер Демко не будет играть до конца сезона из-за...
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генеральный менеджер хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" Патрик Альвин сообщил, что американский вратарь Тэтчер Демко не будет играть до конца сезона из-за операции на бедре.
Последний раз Демко выходил на лед 11 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
против "Торонто Мейпл Лифс
" (0:5).
"Демко выбыл из строя до конца сезона. На следующей неделе Тэтчеру предстоит операция из-за травмы, не связанной с той, из-за которой он пропустил прошлый сезон. После реабилитации он будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре", - приводятся слова Альвина на сайте клуба НХЛ.
Демко 30 лет, в текущем сезоне он провел 20 игр за "Ванкувер", в среднем отразил 89,7% бросков и оформил один шатаут. Вратарь дважды участвовал в Матчах звезд НХЛ.