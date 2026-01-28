https://ria.ru/20260128/bilalov-2070834697.html
Следствие попросило заочного арестовать бывшего вице-президента ОКР
Следствие просит заочно арестовать Ахмеда Билалова – предположительно, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:13:00+03:00
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Следствие просит заочного ареста Билалова по делу о мошенничестве