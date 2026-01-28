Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило заочного арестовать бывшего вице-президента ОКР
18:13 28.01.2026 (обновлено: 19:13 28.01.2026)
Следствие попросило заочного арестовать бывшего вице-президента ОКР
Следствие попросило заочного арестовать бывшего вице-президента ОКР
Следствие просит заочно арестовать Ахмеда Билалова – предположительно, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров РИА Новости Спорт, 28.01.2026
владимир путин, ахмед билалов, олимпийский комитет россии (окр), курорты северного кавказа, спорт, вокруг спорта
Владимир Путин, Ахмед Билалов, Олимпийский комитет России (ОКР), Курорты Северного Кавказа, Спорт, Вокруг спорта
© РИА Новости / Валерий МельниковАхмед Билалов
Ахмед Билалов . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать Ахмеда Билалова – предположительно, бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" - по статье о мошенничестве, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, материал на арест Билалова, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере, поступил в инстанцию во вторник. Дата рассмотрения не назначена.
В суде подтвердили, что Билалова просят арестовать заочно. Должность и иную информацию РИА Новости не уточнили.
Ахмед Билалов лишился поста в ОКР и "Курортах Северного Кавказа" после критики президента Владимира Путина за срыв сроков строительства комплекса трамплинов к Олимпиаде в Сочи. Против Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях. В 2013 году он уехал за границу. Билалов объявлен в России в розыск.
Эмин Четинбаг - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Дело чемпиона мира по тхэквондо Четинбага поступило в суд
Владимир ПутинАхмед БилаловОлимпийский комитет России (ОКР)Курорты Северного КавказаСпортВокруг спорта
 
