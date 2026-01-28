Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА

"Спасибо всем за поздравления! Пока все не уложилось в голове, поэтому стараюсь не думать и ничего не комментировать. Сосредоточился на игре", - написал Демин в личном Telegram-канале.

Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3 подбора и отдает 3,4 передачи.