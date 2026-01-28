Рейтинг@Mail.ru
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА
00:26 28.01.2026
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА
Баскетбол
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА

Демин заявил, что пока не осознал включение в состав на Матч восходящих звезд

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин рассказал, что еще не осознал факт включения в состав участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ранее во вторник стало известно, что Демин вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА, который состоится 13 февраля в рамках звездного уик-энда НБА на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс". В нем примут участие три команды, состоящие из новичков лиги и игроков, проводящих второй сезон в НБА, а также команда Джи-лиги.
"Спасибо всем за поздравления! Пока все не уложилось в голове, поэтому стараюсь не думать и ничего не комментировать. Сосредоточился на игре", - написал Демин в личном Telegram-канале.
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3 подбора и отдает 3,4 передачи.
Демин рассказал о важном совете Кириленко о жизни в США
15 июля 2025, 23:05
Демин рассказал о важном совете Кириленко о жизни в США
15 июля 2025, 23:05
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсНБА
 
Матч-центр
 
