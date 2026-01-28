https://ria.ru/20260128/basketbol-2070662295.html
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин рассказал, что еще не осознал факт включения в состав участников Матча восходящих звезд Национальной... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T00:26:00+03:00
2026-01-28T00:26:00+03:00
2026-01-28T00:29:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064988102_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_26037ffe439b75c3bd720961cf123ff9.jpg
https://ria.ru/20250715/novichok_demin-2029340644.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064988102_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_e336423e428529b6b94a529966b139d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, егор демин, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА
Демин заявил, что пока не осознал включение в состав на Матч восходящих звезд
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин рассказал, что еще не осознал факт включения в состав участников Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ранее во вторник стало известно, что Демин
вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА
, который состоится 13 февраля в рамках звездного уик-энда НБА на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс
". В нем примут участие три команды, состоящие из новичков лиги и игроков, проводящих второй сезон в НБА, а также команда Джи-лиги.
«
"Спасибо всем за поздравления! Пока все не уложилось в голове, поэтому стараюсь не думать и ничего не комментировать. Сосредоточился на игре", - написал Демин в личном Telegram-канале.
Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне Демин провел на данный момент 39 матчей, в среднем россиянин набирает 10,2 очка, совершает 3 подбора и отдает 3,4 передачи.