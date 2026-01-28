https://ria.ru/20260128/arena-2070765585.html
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире
Аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса на своем сайте объявил о запуске проекта по увеличению вместимости стадиона до 101 000 человек, что сделает его...
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире
"Ривер Плейт" анонсировал создание второй по величине футбольной арены в мире