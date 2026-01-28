Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
14:07 28.01.2026
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире
В Аргентине создадут вторую по величине футбольную арену в мире

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса на своем сайте объявил о запуске проекта по увеличению вместимости стадиона до 101 000 человек, что сделает его второй по величине футбольной ареной в мире.
Сообщается, что в конкурсе будут участвовать десять ведущих строительных компаний. Открытие заявок запланировано на февраль, контракт с компанией-победителем подпишут в течение месяца. Начало строительства планируется в первую неделю апреля.
Ожидается, что проект займет около 36 месяцев, а его ориентировочная стоимость превышает 100 миллионов долларов.
Самой вместительной футбольной ареной в мире считается стадион Первого мая в Пхеньяне, имеющий около 114 тысяч сидячих мест. Текущая вместимость арены "Ривер Плейт" "Монументаль" составляет 85 тысяч человек. Это самый большой стадион Южной Америки.
Обновленная эмблема Спартака, приуроченная к столетнему юбилею клуба - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Футболист "Спартака" покинул расположение клуба на сборах в ОАЭ
27 января, 17:32
 
ФутболСпортАргентинаБуэнос-Айрес (город)Ривер ПлейтПхеньян
 
