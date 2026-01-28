Рейтинг@Mail.ru
17:50 28.01.2026 (обновлено: 20:59 28.01.2026)
"Акрон" завершил тренировочный сбор победой
Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл узбекистанское "Динамо" из Самарканда в последнем матче первого тренировочного сбора, который прошел в Абу-Даби... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
футбол
спорт
дмитрий пестряков
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, дмитрий пестряков, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дмитрий Пестряков, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
© Соцсети "Акрона"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети "Акрона"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл узбекистанское "Динамо" из Самарканда в последнем матче первого тренировочного сбора, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча завершилась со счетом 1:0, гол забил Дмитрий Пестряков (16-я минута).
"Акрон" ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.
