"Акрон" завершил тренировочный сбор победой
"Акрон" завершил тренировочный сбор победой
Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл узбекистанское "Динамо" из Самарканда в последнем матче первого тренировочного сбора, который прошел в Абу-Даби... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
футбол
спорт
дмитрий пестряков
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
