"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:00 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/akron-2070728315.html
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче
Футболисты тольяттинского клуба "Акрон" обыграли столичную "Родину-2" в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
спорт, абу-даби, оаэ, жилсон беншимол, эдгар севикян, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, ОАЭ, Жилсон Беншимол, Эдгар Севикян, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче

"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче в Абу-Даби

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Футболисты тольяттинского клуба "Акрон" обыграли столичную "Родину-2" в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча проходила в формате из двух таймов по 40 минут и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Акрона". Мячи забили Жилсон Беншимол (23-я минута) и Эдгар Севикян (37).
Позже в среду "Акрон" также сыграет с самаркандским "Динамо".
"Акрон" ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
