"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче
Футболисты тольяттинского клуба "Акрон" обыграли столичную "Родину-2" в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
футбол
спорт
абу-даби
оаэ
жилсон беншимол
эдгар севикян
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
абу-даби
оаэ
Футбол, Спорт, Абу-Даби, ОАЭ, Жилсон Беншимол, Эдгар Севикян, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
"Акрон" обыграл "Родину-2" в товарищеском матче в Абу-Даби