Российским конькобежкам на Олимпиаде будет непросто, считает Журова

"Например, Насте Семеновой в масс-старте надо досконально знать своих соперников и уметь толкаться с ними локтями. А она с ними толкалась только на четырех этапах Кубка мира, этого маловато. Но на Олимпийских играх бывают моменты случайности и удачи. Поэтому у нас есть какой-то гипотетический шанс вдруг оказаться на пьедестале. Я этого не исключаю. Коржовой будет чуть сложнее, но ведь Светлана Бажанова на такой же дистанции 3000 метров стала олимпийской чемпионкой. Хотя если бы перед Олимпиадой спросили об ее шансах, то многие сказали бы: "Наверное, она будет в шестерке". А она стала чемпионкой. Поэтому на Олимпиаде очень могут быть такие различные моменты. Но нашим девушкам будет непросто, потому что на Играх будет, видимо, не очень дружественная по отношению к нам обстановка", - отметила собеседница агентства.