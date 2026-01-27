Рейтинг@Mail.ru
Российским конькобежкам на Олимпиаде будет непросто, считает Журова - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
16:17 27.01.2026
Российским конькобежкам на Олимпиаде будет непросто, считает Журова
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российским конькобежкам Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой из-за не самой дружелюбной обстановки будет непросто состязаться на зимней Олимпиаде в Италии, но нельзя и исключать прорыва на пьедестал почета, заявила РИА Новости победительница Игр 2006 года в данном виде спорта, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Ранее Коржова и Семенова получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Соревнования пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Софья Просвирнова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Уехавшая из России шорт-трекистка лишилась шансов на Игры и обвинила Данию
26 января, 15:35
"Свой вид спорта я, как человек, который через все это прошел, буду смотреть полностью. Я и сейчас смотрю международные соревнования. У меня сын находится в сборной России, и ему в будущем, надеюсь, надо будет выступать на стартах. А своих соперников надо знать в лицо. Есть и другие интересные моменты. В конькобежном спорте буквально недавно был установлен новый рекорд мира. И есть перспективы завоевания четырех (золотых) медалей одним человеком. Хочется за этим понаблюдать. Нашим девушкам будет сложно рассчитывать на завоевание медалей, потому что они давно не выступали и пропустили практически все юниорские турниры. А такой опыт должен быть", - сказала Журова.
"Например, Насте Семеновой в масс-старте надо досконально знать своих соперников и уметь толкаться с ними локтями. А она с ними толкалась только на четырех этапах Кубка мира, этого маловато. Но на Олимпийских играх бывают моменты случайности и удачи. Поэтому у нас есть какой-то гипотетический шанс вдруг оказаться на пьедестале. Я этого не исключаю. Коржовой будет чуть сложнее, но ведь Светлана Бажанова на такой же дистанции 3000 метров стала олимпийской чемпионкой. Хотя если бы перед Олимпиадой спросили об ее шансах, то многие сказали бы: "Наверное, она будет в шестерке". А она стала чемпионкой. Поэтому на Олимпиаде очень могут быть такие различные моменты. Но нашим девушкам будет непросто, потому что на Играх будет, видимо, не очень дружественная по отношению к нам обстановка", - отметила собеседница агентства.
Коржова - чемпионка России 2024 года на дистанциях 3000 и 5000 метров, 21-летняя конькобежка завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этих видах программы. Семеновой 21 год. На первенстве страны спортсменка завоевала бронзу на дистанции 1500 метров и в масс-старте, получив в нем же лицензию на Игры.
Даниил Найденышев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров
23 декабря 2025, 16:13
 
