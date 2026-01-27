UIPM допустил российских юниоров до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров до выступления на соревнованиях под своей эгидой с национальными символами, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Исполком UIPM принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений – в национальной форме, под государственным флагом и с гимном. Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло", - написал Дегтярев.
UIPM допускает взрослых спортсменов из России до своих соревнований в нейтральном статусе.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.