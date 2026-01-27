Рейтинг@Mail.ru
UIPM допустил российских юниоров до соревнований с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 27.01.2026 (обновлено: 12:59 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/yunior-2070522008.html
UIPM допустил российских юниоров до соревнований с флагом и гимном
UIPM допустил российских юниоров до соревнований с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
UIPM допустил российских юниоров до соревнований с флагом и гимном
Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров до выступления на соревнованиях под своей эгидой с национальными символами, сообщил РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:53:00+03:00
2026-01-27T12:59:00+03:00
михаил дегтярев
спорт
uipm
россия
белоруссия
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779988172_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_e6c25447323353aaa2004db47a6fa517.jpg
https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069833779.html
россия
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779988172_288:176:2784:2048_1920x0_80_0_0_fbc6b28404a975f9481fc2227d43772a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
михаил дегтярев, спорт, uipm, россия, белоруссия, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Михаил Дегтярев, Спорт, UIPM, Россия, Белоруссия, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)

UIPM допустил российских юниоров до соревнований с флагом и гимном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров до выступления на соревнованиях под своей эгидой с национальными символами, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Исполком UIPM принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений – в национальной форме, под государственным флагом и с гимном. Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло", - написал Дегтярев.
UIPM допускает взрослых спортсменов из России до своих соревнований в нейтральном статусе.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Игры Будущего - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
23 января, 12:53
 
Михаил ДегтяревСпортUIPMРоссияБелоруссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Алькарас
    А. Д. Минаур
    5
    3
  • Хоккей
    27.01 17:00
    Металлург Мг
    Трактор
  • Хоккей
    27.01 19:44
    СКА
    Локомотив
  • Баскетбол
    27.01 19:30
    Зенит
    Автодор
  • Футбол
    27.01 23:00
    Фиорентина
    Комо
  • Футбол
    27.01 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
  • Футбол
    27.01 22:30
    Санкт-Паули
    РБ Лейпциг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала