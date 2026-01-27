Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:28 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/volk-2070586462.html
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока
Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в своем Telegram-канале объявил о прекращении сотрудничества с казахстанским нападающим команды Кертисом Волком. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T16:28:00+03:00
2026-01-27T16:28:00+03:00
хоккей
спорт
кертис волк
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91141/63/911416311_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_7364b604274a0a517070237a2b2f99ff.jpg
https://ria.ru/20260126/dzhozefs-2070430741.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91141/63/911416311_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_0343241616961de738fb5f51399a7d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кертис волк, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Кертис Волк, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока

"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста Волка по личной просьбе игрока

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХоккейные шайбы
Хоккейные шайбы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в своем Telegram-канале объявил о прекращении сотрудничества с казахстанским нападающим команды Кертисом Волком.
Отмечается, что 32-летний форвард обратился в клуб с просьбой о прекращении сотрудничества, клуб пошел навстречу игроку. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат.
«
"Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг. Мы благодарим Кертиса за игру в составе "Автомобилиста", множество ярких моментов и побед. Желаем долго и успешно продолжать свою спортивную карьеру и обходиться без травм", - говорится в сообщении клуба.
Волк выступал в составе "Автомобилиста" на протяжении 3,5 лет. В 2024 году он завоевал с клубом бронзовые медали КХЛ и чемпионата России. Всего он сыграл за клуб из Екатеринбурга 185 матчей, набрав 101 очко (36 голов + 65 передач).
Хоккей. КХЛ. Шанхайские Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ
26 января, 22:11
 
ХоккейСпортКертис ВолкАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала