"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока
Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в своем Telegram-канале объявил о прекращении сотрудничества с казахстанским нападающим команды Кертисом Волком.
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока
"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста Волка по личной просьбе игрока
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" в своем Telegram-канале объявил о прекращении сотрудничества с казахстанским нападающим команды Кертисом Волком.
Отмечается, что 32-летний форвард обратился в клуб с просьбой о прекращении сотрудничества, клуб пошел навстречу игроку. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат.
"Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг. Мы благодарим Кертиса за игру в составе "Автомобилиста", множество ярких моментов и побед. Желаем долго и успешно продолжать свою спортивную карьеру и обходиться без травм", - говорится в сообщении клуба.
Волк выступал в составе "Автомобилиста" на протяжении 3,5 лет. В 2024 году он завоевал с клубом бронзовые медали КХЛ и чемпионата России. Всего он сыграл за клуб из Екатеринбурга 185 матчей, набрав 101 очко (36 голов + 65 передач).