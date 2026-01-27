"Автомобилист" объявил об уходе хоккеиста по личной просьбе игрока

«

"Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг. Мы благодарим Кертиса за игру в составе "Автомобилиста", множество ярких моментов и побед. Желаем долго и успешно продолжать свою спортивную карьеру и обходиться без травм", - говорится в сообщении клуба.