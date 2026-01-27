https://ria.ru/20260127/vashington-2070506293.html
Американский баскетболист и "Нижний Новгород" досрочно расторгли контракт
Американский разыгрывающий Айзея Вашингтон покинул состав баскетбольного клуба "Нижний Новгород", сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
