Американский баскетболист и "Нижний Новгород" досрочно расторгли контракт
11:51 27.01.2026
Американский баскетболист и "Нижний Новгород" досрочно расторгли контракт
Американский баскетболист и "Нижний Новгород" досрочно расторгли контракт
Американский разыгрывающий Айзея Вашингтон покинул состав баскетбольного клуба "Нижний Новгород", сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Американский баскетболист и "Нижний Новгород" досрочно расторгли контракт

© Соцсети БК "Нижний Новгород"Айзея Вашингтон (справа)
Айзея Вашингтон (справа). Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский разыгрывающий Айзея Вашингтон покинул состав баскетбольного клуба "Нижний Новгород", сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Баскетбольный клуб и 27-летний игрок достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта.
Американец пополнил состав нижегородского клуба летом 2025 года, подписав годичный контракт. В сезоне-2025/26 он сыграл 19 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 15,1 очка, 5,9 передачи, 4,2 подбора.
