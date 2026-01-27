Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Сайтиева
Единоборства
 
15:06 27.01.2026 (обновлено: 15:25 27.01.2026)
В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Сайтиева
В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Сайтиева
В Красноярске появилась улица, названная в честь трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщил мэр города Сергей Верещагин РИА Новости Спорт, 27.01.2026
В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Сайтиева

В Красноярске назвали улицу в честь трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Красноярске появилась улица, названная в честь трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщил мэр города Сергей Верещагин в своем Telegram-канале.
Сайтиев скончался в марте 2025 года в 49-летнем возрасте. Уроженец Хасавюрта переехал в Красноярск после окончания средней школы и с 1993 года начал тренироваться под руководством заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили. В мае 2010 года Сайтиеву было присвоено звание почетного жителя Красноярска.
"Улица Бувайсара Сайтиева появилась в Советском районе Красноярска - неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва, которая носит имя нашего прославленного борца. Подписал соответствующее постановление накануне значимого события - Кубка Ивана Ярыгина. Международные соревнования по вольной борьбе стартуют в нашем городе на этой неделе уже в 37-й раз. Инициатива об увековечении памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, почетного гражданина нашего города Бувайсара Сайтиева поступила от представителей Федерации спортивной борьбы Красноярского края. Красноярские спортсмены прославили наш город на весь мир. Наш общий долг - чтить память выдающихся борцов!" - написал Верещагин.
Сайтиев был одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. Спортсмен выигрывал золотые награды на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008). Также на его счету по шесть золотых медалей чемпионатов мира и Европы. В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва. Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.
