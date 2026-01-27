Бывший канадский сноубордист не признал вину по делу о наркотрафике

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2002 года бывший канадский сноубордист Райан Уэддинг не признал себя виновным в организации наркотрафика, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Бывшему спортсмену в сентябре 2024 года было предъявлено обвинение в покушении на убийство и других преступлениях, связанных с предполагаемой наркоторговлей. В ноябре его обвинили в смерти федерального свидетеля, который должен был дать показания против него. В марте 2025 года Уэддинг вошел в десятку самых разыскиваемых беглых преступников Федерального бюро расследований (ФБР). Утверждалось, что его группировка регулярно доставляла крупные партии кокаина из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в США и Канаду, а сам Уэддинг участвовал в организации многочисленных убийств, совершаемых в рамках наркопреступлений.
Уэддинга арестовали 23 января в Мехико, после чего доставили в США. Суд предъявил бывшему сноубордисту обвинения по 17 пунктам, он не признал себя виновным ни по одному из них. Уэддингу грозит пожизненное заключение. Новое судебное заседание назначено на 24 марта.
Уэддингу 44 года. Он был одним из шестнадцати человек, которым были предъявлены обвинения в рамках операции "Гигантский слалом" в ходе совместного расследования нескольких федеральных агентств. По данным властей, канадец бежал в Мексику и стал высокопоставленным членом картеля Синалоа, где известен под прозвищами "Эль Хефе" ("Босс"), "Гигант" и "Враг общества".
На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Уэддинг выступал в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому и занял 24-е место.
