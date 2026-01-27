Рейтинг@Mail.ru
Бывший канадский сноубордист не признал вину по делу о наркотрафике
11:09 27.01.2026
Бывший канадский сноубордист не признал вину по делу о наркотрафике
Участник Олимпийских игр 2002 года бывший канадский сноубордист Райан Уэддинг не признал себя виновным в организации наркотрафика, сообщает агентство... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт, сноуборд, вокруг спорта
Спорт, Сноуборд, Вокруг спорта
Бывший канадский сноубордист не признал вину по делу о наркотрафике

Бывший канадский сноубордист Уэддинг не признал вину по делу о наркотрафике

Райан Уэддинг
Райан Уэддинг - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : официальный сайт ФБР Лос-Анджелеса
Райан Уэддинг. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участник Олимпийских игр 2002 года бывший канадский сноубордист Райан Уэддинг не признал себя виновным в организации наркотрафика, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Бывшему спортсмену в сентябре 2024 года было предъявлено обвинение в покушении на убийство и других преступлениях, связанных с предполагаемой наркоторговлей. В ноябре его обвинили в смерти федерального свидетеля, который должен был дать показания против него. В марте 2025 года Уэддинг вошел в десятку самых разыскиваемых беглых преступников Федерального бюро расследований (ФБР). Утверждалось, что его группировка регулярно доставляла крупные партии кокаина из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в США и Канаду, а сам Уэддинг участвовал в организации многочисленных убийств, совершаемых в рамках наркопреступлений.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Экс-волейболистку "Галатасарая" задержали по делу о наркотиках в Турции
15 января, 11:33
Уэддинга арестовали 23 января в Мехико, после чего доставили в США. Суд предъявил бывшему сноубордисту обвинения по 17 пунктам, он не признал себя виновным ни по одному из них. Уэддингу грозит пожизненное заключение. Новое судебное заседание назначено на 24 марта.
Уэддингу 44 года. Он был одним из шестнадцати человек, которым были предъявлены обвинения в рамках операции "Гигантский слалом" в ходе совместного расследования нескольких федеральных агентств. По данным властей, канадец бежал в Мексику и стал высокопоставленным членом картеля Синалоа, где известен под прозвищами "Эль Хефе" ("Босс"), "Гигант" и "Враг общества".
На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Уэддинг выступал в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому и занял 24-е место.
Садеттин Саран - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Президента "Фенербахче" задержали после положительного теста на наркотики
24 декабря 2025, 20:02
 
