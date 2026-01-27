Рейтинг@Mail.ru
Царукян покинул первую строчку рейтинга легкого веса UFC
Октагон UFC
18:42 27.01.2026
Царукян покинул первую строчку рейтинга легкого веса UFC
Царукян покинул первую строчку рейтинга легкого веса UFC

© UFC Eurasia Арман Царукян
Арман Царукян
© UFC Eurasia
Арман Царукян. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян опустился на второе место в рейтинге дивизиона легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье американец Джастин Гэтжи единогласным решением судей одержал победу над британцем Пэдди Пимблеттом в главном бою турнира UFC 324 в Лас-Вегасе и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе. Эта победа позволила ему возглавить рейтинг дивизиона, сместив Царукяна с первой позиции. Титул чемпиона в данной весовой категории принадлежит непобежденному испанцу грузинского происхождения Илии Топурии, который взял паузу в карьере по семейным обстоятельствам.
Американец победил в тяжелейшем бою на UFC 324 и бросил вызов Петру Яну
25 января, 07:36
25 января, 07:36
При этом Царукян сохранил 15-ю строчку в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий (P4P), который продолжает возглавлять действующий чемпион в полусредней весовой категории и бывший обладатель титула в легком весе Ислам Махачев. Вторую строчку по-прежнему занимает Топурия, третью - представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев, чемпион среднего веса. Обладатель титула в легчайшем весе Петр Ян остался на шестой позиции.
Россиянин Умар Нурмагомедов после победы над Дейвизоном Фигейредо сохранил второе место в рейтинге дивизиона легчайшего веса, тогда как бразилец опустился с шестой на седьмую строчку. Никита Крылов после победы над литовцем Модестасом Букаускасом остался 13-м в дивизионе полутяжелого веса. Российско-узбекистанский боец Богдан Гуськов поднялся с десятой на девятую позицию в этой же весовой категории.
Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги
Экс-чемпион UFC введен в Зал славы лиги
25 января, 05:30
 
