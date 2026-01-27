Рейтинг@Mail.ru
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:41 27.01.2026 (обновлено: 14:53 27.01.2026)
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой еще не приняли... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
республика татарстан (татарстан)
2026
фигурное катание, алина загитова, владимир леонов, республика татарстан (татарстан), вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Алина Загитова, Владимир Леонов, Республика Татарстан (Татарстан), Вокруг спорта
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов

Леонов: в школу Загитовой еще не приняли тренеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой еще не приняли тренеров, по этому вопросу ведутся консультации.
Ранее Леонов рассказал РИА Новости, что официальное открытие школы запланировано на 1 сентября.
«
"По тренерскому штабу сейчас идут консультации, обсуждения, переговоры. Официально еще никто не принят, потому что пока не создана сама структура, в которую будут принимать сотрудников. То есть мы находимся в процессе", - отметил Леонов.
"По селекции - думаю, что по этому поводу мы отдельно сделаем репортаж, соберем всех и всё подробно расскажем. Во-первых, это совместный продукт. Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет. Мы же административно, конечно, будем помогать — в организационном плане", - добавил Леонов.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Казани началось строительство школы Загитовой за 1,29 миллиарда рублей
8 августа 2025, 15:10
 
Фигурное катание
 
