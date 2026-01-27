https://ria.ru/20260127/trenery-2070554845.html
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой еще не приняли... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T14:41:00+03:00
2026-01-27T14:41:00+03:00
2026-01-27T14:53:00+03:00
фигурное катание
спорт
алина загитова
владимир леонов
республика татарстан (татарстан)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008651303_0:154:2985:1833_1920x0_80_0_0_3bd1eb7b7f7777cac686104b00223111.jpg
https://ria.ru/20250808/zagitova-2034159289.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008651303_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_32af8638570908e3bb11dd7a20ca8174.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алина загитова, владимир леонов, республика татарстан (татарстан), вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Алина Загитова, Владимир Леонов, Республика Татарстан (Татарстан), Вокруг спорта
Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов
Леонов: в школу Загитовой еще не приняли тренеров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал РИА Новости, что в школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой еще не приняли тренеров, по этому вопросу ведутся консультации.
Ранее Леонов
рассказал РИА Новости, что официальное открытие школы запланировано на 1 сентября.
«
"По тренерскому штабу сейчас идут консультации, обсуждения, переговоры. Официально еще никто не принят, потому что пока не создана сама структура, в которую будут принимать сотрудников. То есть мы находимся в процессе", - отметил Леонов.
"По селекции - думаю, что по этому поводу мы отдельно сделаем репортаж, соберем всех и всё подробно расскажем. Во-первых, это совместный продукт. Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет. Мы же административно, конечно, будем помогать — в организационном плане", - добавил Леонов.