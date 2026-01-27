Пока никто из тренеров не принят в школу Загитовой, заявил Леонов

"По тренерскому штабу сейчас идут консультации, обсуждения, переговоры. Официально еще никто не принят, потому что пока не создана сама структура, в которую будут принимать сотрудников. То есть мы находимся в процессе", - отметил Леонов.

"По селекции - думаю, что по этому поводу мы отдельно сделаем репортаж, соберем всех и всё подробно расскажем. Во-первых, это совместный продукт. Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет. Мы же административно, конечно, будем помогать — в организационном плане", - добавил Леонов.