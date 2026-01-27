Рейтинг@Mail.ru
Семикратный чемпион Италии Лихтштайнер стал главным тренером "Базеля"
Футбол
 
00:53 27.01.2026
Семикратный чемпион Италии Лихтштайнер стал главным тренером "Базеля"
Семикратный чемпион Италии Лихтштайнер стал главным тренером "Базеля"
Бывший защитник туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер возглавил "Базель", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Новости
спорт, италия, швейцария, штефан лихтштайнер, базель, ювентус, арсенал (лондон)
Семикратный чемпион Италии Лихтштайнер стал главным тренером "Базеля"

Штефан Лихтштайнер стал новым главным тренером Базеля

Швейцарский защитник Стефан Лихтштайнер. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший защитник туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер возглавил "Базель", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до лета 2029 года. Ранее он работал в молодежной академии швейцарского клуба.
"Я верю в долгосрочный проект "Базеля" и поэтому рад, что теперь могу быть его частью. Хотя этот шаг произошел несколько раньше, чем планировалось, для меня было само собой разумеющимся принять этот вызов в таком замечательном клубе именно сейчас, когда ситуация сложилась именно так. Уверен, что вместе мы сможем многого добиться в "Базеле", - заявил Лихтштайнер.
Лихтштайнер на протяжении игровой карьеры выступал в составе швейцарского "Грассхоппера", французского "Лилля", итальянских "Лацио" и "Ювентуса", английском "Арсенале" и немецком "Аугсбурге". Вместе с туринским клубом швейцарец семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и трижды - Суперкубок страны. Также на его счету 108 матчей в составе сборной Швейцарии и восемь забитых мячей.
