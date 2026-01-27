Семикратный чемпион Италии Лихтштайнер стал главным тренером "Базеля"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший защитник туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер возглавил "Базель", сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до лета 2029 года. Ранее он работал в молодежной академии швейцарского клуба.