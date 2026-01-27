Семикратный чемпион Италии Лихтштайнер стал главным тренером "Базеля"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший защитник туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и сборной Швейцарии по футболу Штефан Лихтштайнер возглавил "Базель", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до лета 2029 года. Ранее он работал в молодежной академии швейцарского клуба.
"Я верю в долгосрочный проект "Базеля" и поэтому рад, что теперь могу быть его частью. Хотя этот шаг произошел несколько раньше, чем планировалось, для меня было само собой разумеющимся принять этот вызов в таком замечательном клубе именно сейчас, когда ситуация сложилась именно так. Уверен, что вместе мы сможем многого добиться в "Базеле", - заявил Лихтштайнер.
Лихтштайнер на протяжении игровой карьеры выступал в составе швейцарского "Грассхоппера", французского "Лилля", итальянских "Лацио" и "Ювентуса", английском "Арсенале" и немецком "Аугсбурге". Вместе с туринским клубом швейцарец семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и трижды - Суперкубок страны. Также на его счету 108 матчей в составе сборной Швейцарии и восемь забитых мячей.
