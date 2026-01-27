https://ria.ru/20260127/tennis-2070461190.html
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Иву Йович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
теннис
спорт
австралия
мельбурн
арина соболенко
кори гауфф
элина свитолина
australian open
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
Соболенко обыграла Йович и вышла в полуфинал Australian Open