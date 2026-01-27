Рейтинг@Mail.ru
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
Теннис
 
07:43 27.01.2026
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Иву Йович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису
спорт, австралия, мельбурн, арина соболенко, кори гауфф, элина свитолина, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Арина Соболенко, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Australian Open
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open

Соболенко обыграла Йович и вышла в полуфинал Australian Open

Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Иву Йович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу прошлогодней финалистки турнира. У Йович был 29-й номер посева, она идет 27-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
27 января 2026 • начало в 03:45
Завершен
Арина Соболенко
2 : 06:36:0
Iva Jovic
Календарь Турнирная таблица История встреч
За выход в финал первого в сезоне турнира Большого шлема Соболенко поборется с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (3-й номер посева) и украинкой Элиной Свитолиной (12).
Теннис Австралия Мельбурн Арина Соболенко Кори Гауфф Элина Свитолина Australian Open
 
Заголовок открываемого материала