"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией

Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.

"Ужасная трагедия. Я раздавлен столь несправедливой потерей молодых людей, болельщиков нашей любимой команды, которые ехали поддержать ПАОК. Я скорблю вместе с семьями и миллионами наших соотечественников. Эти ребята - наши дети, члены одной большой семьи. Мы делаем все для нашей семьи и не оставляем никого в одиночестве. Мои мысли - с их близкими. Я молюсь о благополучном исходе для тех, кто получил ранения и сейчас ведет борьбу за жизнь", - приводятся слова Саввиди на сайте ПАОКа.