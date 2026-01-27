https://ria.ru/20260127/savvidi-2070635136.html
"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией
"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией
Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков команды в ДТП в Румынии. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Саввиди назвал смертельное ДТП с болельщиками ПАОКа в Румынии ужасной трагедией
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков команды в ДТП в Румынии.
Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
"Ужасная трагедия. Я раздавлен столь несправедливой потерей молодых людей, болельщиков нашей любимой команды, которые ехали поддержать ПАОК. Я скорблю вместе с семьями и миллионами наших соотечественников. Эти ребята - наши дети, члены одной большой семьи. Мы делаем все для нашей семьи и не оставляем никого в одиночестве. Мои мысли - с их близкими. Я молюсь о благополучном исходе для тех, кто получил ранения и сейчас ведет борьбу за жизнь", - приводятся слова Саввиди на сайте ПАОКа.
Болельщики направлялись во Францию, где ПАОК 29 января сыграет с "Лионом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги Европы.