Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Даррен Рэддиш назвал вратаря Андрея Василевского опорой всей команды и лучшим голкипером в мире. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
хоккей
андрей василевский
даррен рэддиш
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Рэддиш назвал Василевского опорой "Тампы" и лучшим вратарем в мире