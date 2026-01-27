Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:53 27.01.2026 (обновлено: 12:37 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/reddish-2070506709.html
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Даррен Рэддиш назвал вратаря Андрея Василевского опорой всей команды и лучшим голкипером в мире. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T11:53:00+03:00
2026-01-27T12:37:00+03:00
хоккей
андрей василевский
даррен рэддиш
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859832355_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cf46a3c0d2e07e51d4896c9b42dd25a6.jpg
https://ria.ru/20251228/vasi-2065147879.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859832355_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_e12e06c743452a2b05fd4092239a7705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей василевский, даррен рэддиш, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Андрей Василевский, Даррен Рэддиш, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
Хоккеист "Тампы" назвал Василевского лучшим вратарем в мире

Рэддиш назвал Василевского опорой "Тампы" и лучшим вратарем в мире

© Фото : Сайт НХЛАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Андрей Василевский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Даррен Рэддиш назвал вратаря Андрея Василевского опорой всей команды и лучшим голкипером в мире.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
2 : 0
Юта
37:38 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
59:14 • Энтони Чирелли
(Янис Жером Мозер, Никита Кучеров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В ночь на вторник "Тампа" со счетом 2:0 обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Василевский отразил 28 бросков и провел второй сухой матч в сезоне, за что был признан первой звездой игрового дня в лиге.
«
"Мы просто положились на Василевского, он был невероятен, играл великолепно. Он хребет нашей команды. Он может все, это лучший голкипер в мире. Когда он на площадке, это придает нам уверенности", - приводит слова Рэддиша сайт НХЛ.
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Тренер "Флориды" заявил, что "Тампа" победила благодаря Василевскому
28 декабря 2025, 10:11
 
ХоккейАндрей ВасилевскийДаррен РэддишТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Алькарас
    А. Д. Минаур
    4
    3
  • Хоккей
    27.01 17:00
    Металлург Мг
    Трактор
  • Хоккей
    27.01 19:44
    СКА
    Локомотив
  • Баскетбол
    27.01 19:30
    Зенит
    Автодор
  • Футбол
    27.01 23:00
    Фиорентина
    Комо
  • Футбол
    27.01 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
  • Футбол
    27.01 22:30
    Санкт-Паули
    РБ Лейпциг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала