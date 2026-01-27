https://ria.ru/20260127/radonich-2070653601.html
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ
Деян Радонич станет новым главным тренером петербургского баскетбольного клуба "Зенит", сообщает издание RTCG. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T21:55:00+03:00
2026-01-27T21:55:00+03:00
2026-01-27T21:56:00+03:00
баскетбол
деян радонич
ростислав вергун
зенит (санкт-петербург)
црвена звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111208/16/1112081611_0:158:1466:982_1920x0_80_0_0_4e8dbccd6183688e22944179f006e2fd.jpg
https://ria.ru/20260127/zenit-2070651452.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111208/16/1112081611_0:21:1466:1120_1920x0_80_0_0_d9d1c44614b6b9f29a458eb7fdd6ba8d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деян радонич, ростислав вергун, зенит (санкт-петербург), црвена звезда
Баскетбол, Деян Радонич, Ростислав Вергун, Зенит (Санкт-Петербург), Црвена Звезда
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ
RTCG: экс-тренер "Црвены Звезды" Радонич возглавит баскетбольный клуб "Зенит"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Деян Радонич станет новым главным тренером петербургского баскетбольного клуба "Зенит", сообщает издание RTCG.
По информации источника, соглашение черногорского 55-летнего специалиста с российским клубом будет рассчитано до конца сезона.
Радонич на протяжении тренерской карьеры работал в черногорской "Будучности", сербской "Црвене Звезде", мюнхенской "Баварии" и греческом "Панатинаикосе".
20 января словенец Александер Секулич был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера "Зенита". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначили Максима Учайкина. Три дня спустя его сменил белорус Ростислав Вергун, он вошел в тренерский штаб клуба и был назначен на должность ассистента, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.