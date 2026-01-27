Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
21:55 27.01.2026 (обновлено: 21:56 27.01.2026)
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ
Деян Радонич станет новым главным тренером петербургского баскетбольного клуба "Зенит", сообщает издание RTCG. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
баскетбол
деян радонич
ростислав вергун
зенит (санкт-петербург)
црвена звезда
деян радонич, ростислав вергун, зенит (санкт-петербург), црвена звезда
Баскетбол, Деян Радонич, Ростислав Вергун, Зенит (Санкт-Петербург), Црвена Звезда
Экс-тренер "Црвены Звезды" возглавит баскетбольный клуб "Зенит", пишут СМИ

RTCG: экс-тренер "Црвены Звезды" Радонич возглавит баскетбольный клуб "Зенит"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Деян Радонич станет новым главным тренером петербургского баскетбольного клуба "Зенит", сообщает издание RTCG.
По информации источника, соглашение черногорского 55-летнего специалиста с российским клубом будет рассчитано до конца сезона.
Радонич на протяжении тренерской карьеры работал в черногорской "Будучности", сербской "Црвене Звезде", мюнхенской "Баварии" и греческом "Панатинаикосе".
20 января словенец Александер Секулич был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера "Зенита". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначили Максима Учайкина. Три дня спустя его сменил белорус Ростислав Вергун, он вошел в тренерский штаб клуба и был назначен на должность ассистента, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.
БаскетболДеян РадоничРостислав ВергунЗенит (Санкт-Петербург)Црвена Звезда
 
