Две передачи Кучерова и шатаут Василевского помогли "Тампе" обыграть "Юту"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Даррен Рэддиш (38-я минута) и Энтони Сирелли (60).
27 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
37:38 • Даррен Рэддиш
59:14 • Энтони Чирелли
Двумя голевыми передачами отметился Никита Кучеров. С 80 очками (26 голов + 54 передачи) он является лучшим бомбардиром команды и идет третьим по количеству очков в лиге. Этот сезон для нападающего стал восьмым, в котором он сделал 80 и более результативных действий. Больше подобных сезонов среди российских игроков провел лишь Александр Овечкин (10).
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков и был признан первой звездой матча. Россиянин провел второй в сезоне и 42-й в карьере сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Победа стала для него 354-й в лиге, по этому показателю он обошел Евгения Набокова. Выше среди россиян располагается лишь вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (449).
"Тампа" с 70 очками возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, "Юта" (58 очков) идет четвертой в Центральном дивизионе.