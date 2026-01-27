Рейтинг@Mail.ru
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:47 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/paok-2070660063.html
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП в Румынии. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T23:47:00+03:00
2026-01-27T23:47:00+03:00
футбол
паок
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633825_0:0:988:556_1920x0_80_0_0_cd7208cd20c1d4ecfd90aae2db5cb75f.jpg
https://ria.ru/20260127/lion-2070635377.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633825_247:0:988:556_1920x0_80_0_0_88655ccc24466c847ca389b2791f25d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паок, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), спорт
Футбол, ПАОК, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Спорт
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа

УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП

© UEFAЛоготип УЕФА
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© UEFA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП в Румынии.
Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
"Мы поддерживаем семью ПАОКа в это скорбное время. Искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой трагической аварии", - говорится в заявлении УЕФА в соцсети X.
Болельщики направлялись во Францию, где ПАОК 29 января сыграет с "Лионом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Французский клуб сообщил, что почтит память погибших фанатов во время игры.
Табло стадиона Велодром в Марселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Лион" почтит память погибших в ДТП фанатов ПАОКа
27 января, 19:46
 
ФутболПАОКСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала