УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП в Румынии.

Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.

"Мы поддерживаем семью ПАОКа в это скорбное время. Искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой трагической аварии", - говорится в заявлении УЕФА в соцсети X.