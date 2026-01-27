https://ria.ru/20260127/paok-2070660063.html
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП в Румынии. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T23:47:00+03:00
2026-01-27T23:47:00+03:00
2026-01-27T23:47:00+03:00
футбол
паок
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633825_0:0:988:556_1920x0_80_0_0_cd7208cd20c1d4ecfd90aae2db5cb75f.jpg
https://ria.ru/20260127/lion-2070635377.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633825_247:0:988:556_1920x0_80_0_0_88655ccc24466c847ca389b2791f25d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паок, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), спорт
Футбол, ПАОК, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Спорт
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков ПАОКа
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в ДТП в Румынии.
Авария произошла во вторник на автомагистрали в районе города Тимишоара. Минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
"Мы поддерживаем семью ПАОКа в это скорбное время. Искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой трагической аварии", - говорится в заявлении УЕФА в соцсети X.
Болельщики направлялись во Францию, где ПАОК
29 января сыграет с "Лионом" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Французский клуб сообщил, что почтит память погибших фанатов во время игры.