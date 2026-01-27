https://ria.ru/20260127/olimpiada-2070587560.html
Валуев объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду
Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что не будет смотреть Олимпиаду 2026 года, но показывать ее в России нужно. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт
николай валуев
зимние олимпийские игры 2026
Валуев не будет смотреть Олимпиаду-2026 из-за занятости