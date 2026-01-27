Рейтинг@Mail.ru
Валуев объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду
16:32 27.01.2026
Валуев объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду
Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что не будет смотреть Олимпиаду 2026 года, но показывать ее в России нужно. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт, николай валуев, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Николай Валуев, Зимние Олимпийские игры 2026
Валуев объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду

Николай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Николай Валуев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев сказал РИА Новости, что не будет смотреть Олимпиаду 2026 года, но показывать ее в России нужно.
Ранее стриминговый сервис Okko получил эксклюзивные права на показ в России зимней Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо. Онлайн-платформа стала официальным вещателем соревнований на территории страны.
"Олимпиаду показывать в России надо. И трансляции для желающих посмотреть будут на российской платформе. Но я сам смотреть не буду, занят", - сказал Валуев.
На данный момент девять российских спортсменов получили приглашения от МОК и подтвердили свое участие: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
Заголовок открываемого материала