"Шарлотт" разгромил "Филадельфию" с разницей 37 очков в матче НБА - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
01:59 27.01.2026
"Шарлотт" разгромил "Филадельфию" с разницей 37 очков в матче НБА
"Шарлотт" разгромил "Филадельфию" с разницей 37 очков в матче НБА
"Шарлотт Хорнетс" на своем паркете разгромил "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Баскетбол, Спорт, Шарлотт, Келли Убре, Шарлотт Хорнетс, Филадельфия Севенти Сиксерс, НБА
"Шарлотт" разгромил "Филадельфию" с разницей 37 очков в матче НБА

"Шарлотт" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" на своем паркете разгромил "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Шарлотте, завершилась со счетом 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Хорнест" Брэндон Миллер, набравший 30 очков. У "Филадельфии" 17 очков в активе Келли Убре.
НБА
26 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Шарлотт
130 : 93
Филадельфия
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Филадельфия" (24 победы, 21 поражение) располагается на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. "Шарлотт" (19-28) выиграл третью встречу подряд и идет на 12-м месте.
В другом матче НБА "Атланта Хокс" на своем паркете обыграла "Индиану Пэйсерс" - 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24).
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
БаскетболСпортШарлоттКелли УбреШарлотт ХорнетсФиладельфия Севенти СиксерсНБА
 
