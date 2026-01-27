"Шарлотт" разгромил "Филадельфию" с разницей 37 очков в матче НБА

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" на своем паркете разгромил "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Филадельфия" (24 победы, 21 поражение) располагается на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. "Шарлотт" (19-28) выиграл третью встречу подряд и идет на 12-м месте.