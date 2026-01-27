Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
 
01:57 27.01.2026
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
баскетбол
спорт
миннеаполис
голден стэйт уорриорз
спорт, миннеаполис, голден стэйт уорриорз
Баскетбол, Спорт, Миннеаполис, Голден Стэйт Уорриорз
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий

Судья не смог приехать на матч НБА "Миннесота" - "Голден Стэйт" из-за непогоды

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Катлер не смог приехать на матч регулярного чемпионата между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Голден Стэйт Уорриорз" из-за проблем с транспортом и неблагоприятных погодных условий, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
Встреча между командами пройдет в Миннеаполисе в ночь на вторник и начнется в 5:30 мск. Отмечается, что Катлера заменит Шон Райт.
"Миннесота" идет на шестом месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 27 побед при 19 поражениях. "Голден Стэйт" (26-21) располагается на восьмом месте.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Бруклин" проиграл "Клипперс" в матче НБА, Демин набрал 12 очков
Вчера, 08:10
 
БаскетболСпортМиннеаполисГолден Стэйт Уорриорз
 
