https://ria.ru/20260127/nba-2070448247.html
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
Судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Катлер не смог приехать на матч регулярного чемпионата между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Голден Стэйт... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T01:57:00+03:00
2026-01-27T01:57:00+03:00
2026-01-27T01:57:00+03:00
баскетбол
спорт
миннеаполис
голден стэйт уорриорз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c915f755cb649385d83c45c155086e7.jpg
https://ria.ru/20260126/bruklin-2070249024.html
миннеаполис
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a529cda174658e7b800f1a54755cdaab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, миннеаполис, голден стэйт уорриорз
Баскетбол, Спорт, Миннеаполис, Голден Стэйт Уорриорз
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
Судья не смог приехать на матч НБА "Миннесота" - "Голден Стэйт" из-за непогоды