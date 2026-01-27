Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Динамо" продолжит карьеру в Турции
Футбол
 
16:29 27.01.2026 (обновлено: 17:33 27.01.2026)
Футболист "Динамо" продолжит карьеру в Турции
Футболист "Динамо" продолжит карьеру в Турции
Российский нападающий Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в "Кайсериспор", сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
2026-01-27T16:29:00+03:00
2026-01-27T17:33:00+03:00
2026
Футболист "Динамо" продолжит карьеру в Турции

Футболист Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор"

Игрок "Динамо" Фёдор Смолов и Денис Макаров (слева)
Игрок Динамо Фёдор Смолов и Денис Макаров (слева) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский нападающий Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в "Кайсериспор", сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
Срок действия контракта рассчитан до конца текущего сезона. По данным портала Transfermarkt, Макаров перешел в клуб турецкой Суперлиги на правах свободного агента.
После 19 туров "Кайсериспор" с 15 очками занимает 17-е место в таблице чемпионата Турции и находится в зоне вылета во второй дивизион.
Макарову 27 лет. Нападающий перешел в "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года. За "бело-голубых" он провел 121 матч, в которых забил 22 гола. В текущем сезоне на его счету три забитых мяча в 12 играх.
