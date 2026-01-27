Футболист "Динамо" продолжит карьеру в Турции

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский нападающий Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в "Кайсериспор", сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

Срок действия контракта рассчитан до конца текущего сезона. По данным портала Transfermarkt, Макаров перешел в клуб турецкой Суперлиги на правах свободного агента.

После 19 туров "Кайсериспор" с 15 очками занимает 17-е место в таблице чемпионата Турции и находится в зоне вылета во второй дивизион.