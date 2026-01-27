Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА

"Решение об увольнении помощников было от руководства, оно справедливое. Команда проигрывает, находится в турбулентной зоне. Они приняли решение, наверное, чтобы встряхнуть команду. В плане приглашения Бориса Миронова - я знаю его много лет, мы даже поиграли с ним на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити. Он просился ко мне еще в "Торпедо", тогда у меня были другие планы. Он уже поработал тренером, успешно или неуспешно - это уже другой разговор. Он человек, который может передать тот опыт, который у него есть, как у игрока и тренера. Для него это первый матч, знакомство с командой. Я его представил команде перед самой игрой. Скажем так, первый блин комом", - сказал Ларионов на пресс-конференции, запись которой доступна в группе СКА в соцсети "ВКонтакте".