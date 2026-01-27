Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА

https://ria.ru/20260127/larionov-2070659776.html
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что решение об увольнении его помощников было принято руководством петербургского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T23:45:00+03:00
2026-01-27T23:45:00+03:00
2026-01-27T23:45:00+03:00
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что решение об увольнении его помощников было принято руководством петербургского хоккейного клуба.
Во вторник СКА
дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
. В воскресенье СКА объявил, что в связи с неудовлетворительными результатами тренерский штаб команды покинули Владимир Филатов и Максим Семенов
. Во вторник к тренерскому штабу Ларионова
присоединился Борис Миронов
.
"Решение об увольнении помощников было от руководства, оно справедливое. Команда проигрывает, находится в турбулентной зоне. Они приняли решение, наверное, чтобы встряхнуть команду. В плане приглашения Бориса Миронова - я знаю его много лет, мы даже поиграли с ним на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити. Он просился ко мне еще в "Торпедо", тогда у меня были другие планы. Он уже поработал тренером, успешно или неуспешно - это уже другой разговор. Он человек, который может передать тот опыт, который у него есть, как у игрока и тренера. Для него это первый матч, знакомство с командой. Я его представил команде перед самой игрой. Скажем так, первый блин комом", - сказал Ларионов на пресс-конференции, запись которой доступна в группе СКА в соцсети "ВКонтакте".
Петербургская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.