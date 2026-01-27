Рейтинг@Mail.ru
Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Хоккей
 
23:45 27.01.2026
Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА
Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что решение об увольнении его помощников было принято руководством петербургского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Ларионов заявил, что решение уволить помощников принимало руководство СКА

Тренер СКА Ларионов заявил, что помощники были уволены не по его инициативе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что решение об увольнении его помощников было принято руководством петербургского хоккейного клуба.
Во вторник СКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье СКА объявил, что в связи с неудовлетворительными результатами тренерский штаб команды покинули Владимир Филатов и Максим Семенов. Во вторник к тренерскому штабу Ларионова присоединился Борис Миронов.
"Решение об увольнении помощников было от руководства, оно справедливое. Команда проигрывает, находится в турбулентной зоне. Они приняли решение, наверное, чтобы встряхнуть команду. В плане приглашения Бориса Миронова - я знаю его много лет, мы даже поиграли с ним на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити. Он просился ко мне еще в "Торпедо", тогда у меня были другие планы. Он уже поработал тренером, успешно или неуспешно - это уже другой разговор. Он человек, который может передать тот опыт, который у него есть, как у игрока и тренера. Для него это первый матч, знакомство с командой. Я его представил команде перед самой игрой. Скажем так, первый блин комом", - сказал Ларионов на пресс-конференции, запись которой доступна в группе СКА в соцсети "ВКонтакте".
Петербургская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Хоккей
 
