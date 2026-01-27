Рейтинг@Mail.ru
Коростелев и Непряева справятся с давлением на ОИ, считает Бородавко
Лыжные гонки
 
12:45 27.01.2026
Коростелев и Непряева справятся с давлением на ОИ, считает Бородавко
Коростелев и Непряева справятся с давлением на ОИ, считает Бородавко
Савелий Коростелев и Дарья Непряева обладают хорошей психологической устойчивостью и смогут справиться с психологическим давлением на своих первых Олимпийских... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Коростелев и Непряева справятся с давлением на ОИ, считает Бородавко

Бородавко: Коростелев и Непряева справятся с психологическим давлением на ОИ

Дарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
© РИА Новости
Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева обладают хорошей психологической устойчивостью и смогут справиться с психологическим давлением на своих первых Олимпийских играх, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее стало известно, что Коростелев и Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
"Я думаю, что молодежь сейчас достаточно спокойно ко всему этому относится. И те первые соревнования, на которых выступали Савелий и Дарья, показали, что они являются психологически устойчивыми спортсменами. На Олимпийских играх они будут состязаться с теми же самыми соперниками, со всей мировой элитой, только вывеска будет немного другой. Конечно, определенный стресс у них будет присутствовать, все-таки это Олимпийские игры и исполнение их детской мечты. От волнения, конечно, никуда не деться, но я считаю, что это не будет лимитирующим фактором, который выбьет их из колеи", - сказал Бородавко.
Коростелеву 22 года, спортсмен является четырехкратным чемпионом России. 23-летняя Непряева - двукратная чемпионка России, она младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
