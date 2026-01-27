Коростелев и Непряева справятся с давлением на ОИ, считает Бородавко

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева обладают хорошей психологической устойчивостью и смогут справиться с психологическим давлением на своих первых Олимпийских играх, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.