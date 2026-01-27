"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве

«

"Очень жаль, что ушел такой хороший человек. Российский футбольный союз уже занимается всеми траурными вопросами. Борис Петрович давно и серьезно болел, часто находился в больницах. Он был потрясающим, волевым и ответственным человеком, который прошел очень хорошую советскую школу воспитания. Мы много лет работали вместе, он при мне возглавлял юношескую сборную, которая стала чемпионом Европы. Потом молодежную команду, в которой, в частности, играли такие звезды, как Олег Саленко и Сергей Кирьяков. А затем сборную России. Это был добрый и отзывчивый человек настоящей широкой русской души", - сказал Колосков.