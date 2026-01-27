Рейтинг@Mail.ru
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
10:22 27.01.2026 (обновлено: 11:02 27.01.2026)
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
Ушедший из жизни бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев был добрым и отзывчивым человеком с настоящей русской душой, заявил РИА Новости почетный... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт, борис игнатьев, вячеслав колосков, олег саленко, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Борис Игнатьев, Вячеслав Колосков, Олег Саленко, Российский футбольный союз (РФС)
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве

Колосков: бывший тренер сборной Игнатьев был человеком широкой русской души

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев был добрым и отзывчивым человеком с настоящей русской душой, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
"Очень жаль, что ушел такой хороший человек. Российский футбольный союз уже занимается всеми траурными вопросами. Борис Петрович давно и серьезно болел, часто находился в больницах. Он был потрясающим, волевым и ответственным человеком, который прошел очень хорошую советскую школу воспитания. Мы много лет работали вместе, он при мне возглавлял юношескую сборную, которая стала чемпионом Европы. Потом молодежную команду, в которой, в частности, играли такие звезды, как Олег Саленко и Сергей Кирьяков. А затем сборную России. Это был добрый и отзывчивый человек настоящей широкой русской души", - сказал Колосков.
"Борис Петрович никогда никому и ни в чем не отказывал, он был хорошим тренером и методистом. Я выражаю соболезнования его родным и близким", - добавил Колосков.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.
 
Футбол
 
