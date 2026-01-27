https://ria.ru/20260127/koloskov-2070483430.html
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
Ушедший из жизни бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев был добрым и отзывчивым человеком с настоящей русской душой, заявил РИА Новости почетный... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев был добрым и отзывчивым человеком с настоящей русской душой, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
«
"Очень жаль, что ушел такой хороший человек. Российский футбольный союз уже занимается всеми траурными вопросами. Борис Петрович давно и серьезно болел, часто находился в больницах. Он был потрясающим, волевым и ответственным человеком, который прошел очень хорошую советскую школу воспитания. Мы много лет работали вместе, он при мне возглавлял юношескую сборную, которая стала чемпионом Европы. Потом молодежную команду, в которой, в частности, играли такие звезды, как Олег Саленко и Сергей Кирьяков. А затем сборную России. Это был добрый и отзывчивый человек настоящей широкой русской души", - сказал Колосков.
"Борис Петрович никогда никому и ни в чем не отказывал, он был хорошим тренером и методистом. Я выражаю соболезнования его родным и близким", - добавил Колосков.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.