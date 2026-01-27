Рейтинг@Mail.ru
Еще одна российская теннисистка покинула Australian Open
Теннис
 
08:12 27.01.2026
Еще одна российская теннисистка покинула Australian Open
Еще одна российская теннисистка покинула Australian Open
Россиянка Ирина Хромачева и американец Кристиан Харрисон выбыли в четвертьфинале турнира смешанных пар Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
теннис
спорт
ирина хромачёва
кристиан харрисон
никола мектич
australian open
теннис, ирина хромачёва, кристиан харрисон, никола мектич, australian open
Теннис, Спорт, Ирина Хромачёва, Кристиан Харрисон, Никола Мектич, Australian Open
Еще одна российская теннисистка покинула Australian Open

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева и американец Кристиан Харрисон выбыли в четвертьфинале турнира смешанных пар Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Они проиграли посеянным под четвертым номером американке Тейлор Таунсенд и хорвату Николе Мектичу со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 1 минуту.
Последней россиянкой на Australian Open осталась 41-летняя Вера Звонарева, которая вместе с японкой Эной Сибахарой сыграет в четвертьфинале женского парного турнира.
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+
24 января, 12:00
 
