Еще одна российская теннисистка покинула Australian Open
Россиянка Ирина Хромачева и американец Кристиан Харрисон выбыли в четвертьфинале турнира смешанных пар Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T08:12:00+03:00
2026-01-27T08:12:00+03:00
2026-01-27T08:12:00+03:00
теннис
спорт
ирина хромачёва
кристиан харрисон
никола мектич
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873681782_0:80:1023:655_1920x0_80_0_0_71918b8586657c0ee6bcb2865780098e.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873681782_0:0:1023:768_1920x0_80_0_0_39b82923334b268b307e9d1fb81174e8.jpg
Еще одна российская теннисистка покинула Australian Open
