Названа дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани
Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани официально начнет свою работу с 1 сентября 2026 года, заявил РИА Новости министр спорта... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-27T14:38:00+03:00
2026-01-27T14:38:00+03:00
2026-01-28T12:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
алина загитова
владимир леонов
вокруг спорта
казань
казань
спорт, алина загитова, владимир леонов, вокруг спорта, казань
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани официально начнет свою работу с 1 сентября 2026 года, заявил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
В августе 2025 года Леонов
сообщил РИА Новости о начале строительства Центра фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой
в Казани
. Стоимость строительства составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.
«
"Все идет по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась, и мы начали работать в рамках ее школы на базе Центра фигурного катания", - сказал Леонов.
"Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тысяч квадратных метров. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и все подробно расскажем", - отметил министр.