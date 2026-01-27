Рейтинг@Mail.ru
Названа дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани
14:38 27.01.2026 (обновлено: 12:50 28.01.2026)
Названа дата открытия Школы фигурного катания Загитовой в Казани
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани официально начнет свою работу с 1 сентября 2026 года, заявил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
В августе 2025 года Леонов сообщил РИА Новости о начале строительства Центра фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани. Стоимость строительства составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок.
«
"Все идет по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась, и мы начали работать в рамках ее школы на базе Центра фигурного катания", - сказал Леонов.
"Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тысяч квадратных метров. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и все подробно расскажем", - отметил министр.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Загитова начала поиски тренеров для своей школы
26 сентября 2025, 17:46
 
Фигурное катаниеСпортАлина ЗагитоваВладимир ЛеоновВокруг спортаКазань
 
