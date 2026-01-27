Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева
11:38 27.01.2026
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева
Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить, сообщает Telegram-канал Mash... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
футбол
борис игнатьев
спорт
вокруг спорта
сборная россии по футболу
борис игнатьев, спорт, вокруг спорта, сборная россии по футболу
Футбол, Борис Игнатьев, Спорт, Вокруг спорта, Сборная России по футболу
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева

Mash: незадолго до смерти Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
По данным источника, Игнатьев провел в январе больше двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. В понедельник ему резко стало хуже - упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
Футбол Борис Игнатьев Спорт Вокруг спорта Сборная России по футболу
 
