Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева
Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить, сообщает Telegram-канал Mash
Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева
Mash: незадолго до смерти Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
По данным источника, Игнатьев провел в январе больше двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. В понедельник ему резко стало хуже - упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.