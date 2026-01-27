Стали известны подробности последних часов жизни Бориса Игнатьева

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похудел на 15 килограммов и перестал говорить, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.

По данным источника, Игнатьев провел в январе больше двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. В понедельник ему резко стало хуже - упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло.