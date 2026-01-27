Рейтинг@Mail.ru
Плющенко не стал давать советов Гуменнику перед Олимпиадой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:46 27.01.2026 (обновлено: 11:51 27.01.2026)
Плющенко не стал давать советов Гуменнику перед Олимпиадой
Плющенко не стал давать советов Гуменнику перед Олимпиадой
Плющенко не стал давать советов Гуменнику перед Олимпиадой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что у участника Олимпийских игр Петра Гуменника хватает советчиков, поэтому он не
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
спорт, евгений плющенко, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Плющенко не стал давать советов Гуменнику перед Олимпиадой

Плющенко не стал давать советов Петру Гуменнику перед Олимпиадой

Петр Гуменник
Петр Гуменник
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что у участника Олимпийских игр Петра Гуменника хватает советчиков, поэтому он не будет давать наставлений и ограничится лишь пожеланием удачи фигуристу.
Гуменник, а также российская фигуристка Аделия Петросян выступят на Играх-2026 в нейтральном статусе.
«
"На Мемориале Грушмана посмотрел только короткую программу в исполнении Гуменника. Советовать, даже с учетом опыта участия в четырех Олимпиадах, ничего не буду. И без меня советчиков хватает. Хочу просто пожелать Петру, к которому отношусь с огромным уважением, удачи", - сказал Плющенко.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте во вторник на сайте РИА Новости.
