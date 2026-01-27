https://ria.ru/20260127/gauff-2070523818.html
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:56:00+03:00
2026-01-27T12:56:00+03:00
2026-01-27T12:56:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
кори гауфф
элина свитолина
мэдисон киз
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921945613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6596dd29ca67aeb4f6a348a946a61e99.jpg
https://ria.ru/20260127/zverev-2070469631.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921945613_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_aa13330a253a307c6eeb1283c1cd02e0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, кори гауфф, элина свитолина, мэдисон киз, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Мэдисон Киз, Australian Open
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open
Гауфф разбила ракетку после поражения в матче с Свитолиной на Australian Open