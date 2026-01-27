Рейтинг@Mail.ru
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open
27.01.2026
Теннис
 
12:56 27.01.2026
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open
Гауфф разбила ракетку после поражения в четвертьфинале Australian Open
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису который проходит на хардовых кортах Мельбурна
В четвертьфинальном матче 21-летняя Гауфф проиграла украинке Элине Свитолиной (12-й номер посева) со счетом 1:6, 2:6. После игры Гауфф ушла в подтрибунное помещение и несколько раз сильно ударила ракеткой о пол.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, покинувшая текущий розыгрыш в четвертом круге после поражения от соотечественницы Джессики Пегулы.
Немецкий теннисист Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open
09:05
 
Теннис
 
Заголовок открываемого материала