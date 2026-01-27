Рейтинг@Mail.ru
Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Теннис
 
12:09 27.01.2026 (обновлено: 12:38 27.01.2026)
Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт, australian open, кори гауфф, элина свитолина, арина соболенко
Теннис, Спорт, Australian Open, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Арина Соболенко
Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Гауфф проиграла Свитолиной и не смогла выйти в полуфинал Australian Open

© Фото : Пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Кори Гауфф
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
27 января 2026 • начало в 11:05
Завершен
Кори Гауфф
0 : 21:62:6
Элина Свитолина
В четвертьфинальном матче 21-летняя Гауфф проиграла украинке Элине Свитолиной (12-й номер посева) со счетом 1:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 59 минут.
В полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема 31-летняя украинка встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Немецкий теннисист Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Зверев победил обидчика Медведева и вышел в полуфинал Australian Open
© 2026 МИА «Россия сегодня»
