Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Футбол
 
12:39 27.01.2026
Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи
Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал ушедшего из жизни бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева надежным помощником,... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:39:00+03:00
2026-01-27T12:39:00+03:00
футбол
спорт
борис игнатьев
александр дюков
александр алаев
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи

Дюков назвал большой утратой смерть бывшего тренера сборной России Игнатьева

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал ушедшего из жизни бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева надежным помощником, верным другом и внимательным наставником.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
10:22
«
"Очень грустная новость. Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи. На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях, в качестве тренера завоевывал золотые медали юношеского чемпионата Европы 1988 года, руководил национальной сборной России в непростой для нее период", - приводит слова Дюкова сайт РФС.
"Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник – таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память!" - добавил он.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Игнатьев беззаветно любил футбол и передавал футболистам ценностные ориентиры.
«
"От имени Российской премьер-лиги и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Петровича Игнатьева. Мы потеряли большого мастера – не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя, который оставил яркий след в истории отечественного футбола. Он был замечательным наставником – беззаветно любил футбол и знал его в деталях, поэтому зорко определял талант еще на ранних этапах развития игроков. Борис Петрович терпеливо воспитывал футболистов, передавая им не только технические навыки, но и ценностные ориентиры: трудолюбие, дисциплину, уважение к сопернику", - приводит слова Алаева сайт РПЛ.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.
Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева
11:16
 
ФутболСпортБорис ИгнатьевАлександр ДюковАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
