Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Чикаго" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:27 27.01.2026 (обновлено: 09:34 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/donchichi-2070466019.html
"Лейкерс" обыграли "Чикаго" в матче НБА
"Лейкерс" обыграли "Чикаго" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Лейкерс" обыграли "Чикаго" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T08:27:00+03:00
2026-01-27T09:34:00+03:00
баскетбол
спорт
лука дончич
леброн джеймс
коби уайт
лос-анджелес лейкерс
чикаго буллз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
https://ria.ru/20260127/donchich-2070461453.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лука дончич, леброн джеймс, коби уайт, лос-анджелес лейкерс, чикаго буллз, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Коби Уайт, Лос-Анджелес Лейкерс, Чикаго Буллз, НБА
"Лейкерс" обыграли "Чикаго" в матче НБА

Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Чикаго" в матче НБА

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 129:118 (35:31, 34:25, 35:33, 25:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 46 очков, а также 12 передач. Леброн Джеймс отметился 24 очками. В составе "Буллз" больше всех очков набрал Коби Уайт (23), его партнер по команде Никола Вучевич оформил дабл-дабл (18 очков, 11 подборов).
НБА
27 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
118 : 129
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейкерс" (28 побед, 17 поражений) занимают пятое место в таблице Западной конференции, "Чикаго" (23-23) идет девятым на Востоке.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Кливленд Кавальерс" - "Орландо Мэджик" - 114:98;
  • "Бостон Селтикс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 102:94;
  • "Хьюстон Рокетс" - "Мемфис Гриззлис" - 108:99;
  • "Миннесота Тимбервулвз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 108:83.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НБА назвала имена лучших игроков недели
07:45
 
БаскетболСпортЛука ДончичЛеброн ДжеймсКоби УайтЛос-Анджелес ЛейкерсЧикаго БуллзНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Алькарас
    А. Д. Минаур
    4
    3
  • Хоккей
    27.01 17:00
    Металлург Мг
    Трактор
  • Хоккей
    27.01 19:44
    СКА
    Локомотив
  • Баскетбол
    27.01 19:30
    Зенит
    Автодор
  • Футбол
    27.01 23:00
    Фиорентина
    Комо
  • Футбол
    27.01 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
  • Футбол
    27.01 22:30
    Санкт-Паули
    РБ Лейпциг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала