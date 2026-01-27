"Лейкерс" обыграли "Чикаго" в матче НБА

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 129:118 (35:31, 34:25, 35:33, 25:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 46 очков, а также 12 передач. Леброн Джеймс отметился 24 очками. В составе "Буллз" больше всех очков набрал Коби Уайт (23), его партнер по команде Никола Вучевич оформил дабл-дабл (18 очков, 11 подборов).
"Лейкерс" (28 побед, 17 поражений) занимают пятое место в таблице Западной конференции, "Чикаго" (23-23) идет девятым на Востоке.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Кливленд Кавальерс" - "Орландо Мэджик" - 114:98;
- "Бостон Селтикс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 102:94;
- "Хьюстон Рокетс" - "Мемфис Гриззлис" - 108:99;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 108:83.