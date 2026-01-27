НБА назвала имена лучших игроков недели

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лука Дончич из "Лос-Анджелес Лейкерс" и выступающий в составе "Торонто Рэпторс" Иммануэл Куикли стали лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.

Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть два матча недели из трех, в среднем набирая 34,3 очка, совершая 10,7 подбора и отдавая 9,7 передачи.