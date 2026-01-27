Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
 
07:45 27.01.2026 (обновлено: 10:42 27.01.2026)
НБА назвала имена лучших игроков недели
спорт, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, торонто рэпторс, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Торонто Рэпторс, НБА
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лука Дончич из "Лос-Анджелес Лейкерс" и выступающий в составе "Торонто Рэпторс" Иммануэл Куикли стали лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть два матча недели из трех, в среднем набирая 34,3 очка, совершая 10,7 подбора и отдавая 9,7 передачи.
Куикли выиграл с "Торонто" все четыре встречи и стал лучшим игроком Востока. В среднем на его счету 25,3 очка, 6,8 подбора и 6,8 передачи.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Судья не смог приехать на матч НБА из-за погодных условий
