https://ria.ru/20260127/donchich-2070461453.html
НБА назвала имена лучших игроков недели
НБА назвала имена лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
НБА назвала имена лучших игроков недели
Лука Дончич из "Лос-Анджелес Лейкерс" и выступающий в составе "Торонто Рэпторс" Иммануэл Куикли стали лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T07:45:00+03:00
2026-01-27T07:45:00+03:00
2026-01-27T10:42:00+03:00
баскетбол
спорт
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
торонто рэпторс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362617_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ac6687ca608c07840dbe95ecec120e0d.jpg
https://ria.ru/20260127/nba-2070448247.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362617_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d7b2c045f5adb517f2a71ef88b8368a1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, торонто рэпторс, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Торонто Рэпторс, НБА
НБА назвала имена лучших игроков недели
Дончича и Куикли признали лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лука Дончич из "Лос-Анджелес Лейкерс" и выступающий в составе "Торонто Рэпторс" Иммануэл Куикли стали лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог команде выиграть два матча недели из трех, в среднем набирая 34,3 очка, совершая 10,7 подбора и отдавая 9,7 передачи.
Куикли выиграл с "Торонто" все четыре встречи и стал лучшим игроком Востока. В среднем на его счету 25,3 очка, 6,8 подбора и 6,8 передачи.